Sympathie mit dem Teufel

Staffel 2 Folge 3 44 Minuten

Monica wird mitten in das Getümmel eines Rodeos geschickt, um einen Vater mit seinem Sohn zu versöhnen. Hier trifft sie überraschenderweise auf eine Freundin, die sie von früher kennt. Aber Tess warnt sie: Denn dieser Engel hat die Seiten gewechselt und versucht mit allen Mitteln, sich Monica in den Weg zu stellen. Wird Monica es schaffen, Sohn Matt und Vater Ty zu helfen und so auch Unheil von Enkelsohn Daniel abzuwenden?