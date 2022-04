Ein Engel auf Sendung

Staffel 2 Folge 5 44 Minuten

Sandy ist Radiomoderatorin und tut alles für die Quote. Ihr besonderes Markenzeichen sind Beleidigungen, Erniedrigungen und freche Sprüche. Nicht selten nutzt sie auch das Leben ihrer Tochter als Material in ihrer Sendung. Darum hat es Claire in der Schule nicht gerade leicht und gerät immer wieder in Schwierigkeiten. Tess und Monica bekommen den Auftrag, die Beziehung der beiden zu kitten, doch das ist gar nicht so leicht. Denn Sandy droht den Job zu verlieren, und nur eine spezielle Erniedrigung von Claire scheint der einzige Ausweg zu sein ...