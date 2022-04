Der Engel für besondere Fälle

Staffel 2 Folge 6 44 Minuten

Zunächst sieht es so aus, als sollten Monica und Tess nur bei der Eröffnung eines Aids-Hospiz helfen. Doch schnell wird klar, dass es um viel mehr geht als um die Erledigung von ein bisschen Papierkram. Hinter dem Hass, der in der Nachbarschaft von rechtsradikalen Gruppen geschürt wird, steht ein starker Feind. Selbst Tess gerät bei diesem Auftrag an ihre Grenzen. Denn es ist ein früherer Schützling von ihr beteiligt, der ihr sehr am Herzen liegt. Es muss also Unterstützung her: der geheimnisvolle Engel Sam (Paul Winfield).