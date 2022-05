Tödliche Rückkehr

Staffel 2 Folge 10 44 Minuten

Jennifer möchte in ihrem Leben einmal etwas Bedeutsames tun. Aus einer Laune heraus bittet sie Gott darum. Kurz darauf wird sie in einen schrecklichen Vorfall verwickelt. Tess und Monica versuchen, Jennifer beizustehen. Dennoch ist dieser Auftrag ganz anders als das, zu dem die beiden Engel sonst so geschickt werden. Was ist Gottes Plan in dem Ganzen?