Staffel 2 Folge 15 44 Minuten

Sam Brown (Hal Linden) liebt seinen Blues Club. Hier haben schon viele Musiker gespielt, die zu Legenden wurden. Doch inzwischen laufen die Geschäfte schlecht und um Sams Gesundheit steht es auch nicht zum Besten. Sein Enkelsohn Isaak ist besorgt und will den Club so schnell wie möglich verkaufen. Sam aber wartet auf eine Botschaft der mysteriösen Gräfin, die den Club schon einmal gerettet hat. Isaak hat nur wenig Verständnis für die Liebe seines Großvaters zu dem Club und der Musik. Es bleibt für Monica nicht viel Zeit, ihren Auftrag zu erledigen. Denn auch Todesengel Andrew ist bereits vor Ort. Und wo ist eigentlich Tess die ganze Zeit? In dieser besonderen Folge von "Ein Hauch von Himmel" hat nicht nur Della Reese einen größeren Gesangsauftritt. Auch die Blueslegenden Al Jarreau, B. B. King, Dr. John und Al Hirt sind in musikalischen Gastauftritten dabei.