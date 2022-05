Ich bin ein Engel

Staffel 2 Folge 16 44 Minuten

Weil Monica sich in der Adresse für ihren nächsten Auftrag vertan hat, landet sie in der Wohnung eines Drogendealers und wird bei einer Razzia direkt mit verhaftet. Natürlich hilft es auch nicht bei ihrer Verteidigung, dass sie immer wieder beteuert, ein Engel zu sein. Zumal sie derzeit auch ihre Engelskräfte verloren hat. Doch dann trifft sie auf ihren Pflichtverteidiger Jake (Joe Morton) und ihre Bettnachbarin Claire (Cindy Williams) und langsam wird ihr klar, dass Gott ihren Auftrag inzwischen verändert hat. Zwischen Psychiatrie und Gerichtssaal muss Monica diesmal ohne Tess' Hilfe herausfinden, was sie tun soll.