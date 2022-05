Kinder Gottes

Staffel 2 Folge 19 44 Minuten

Max arbeitet im Postamt. Hier gilt er als mürrisch und verbittert. Da scheint es so gar nicht ins Bild zu passen, dass er Kindern, die Briefe an Gott schreiben, als Gott antwortet. Doch nur so lange, bis Monica herausfindet, was Max den Kindern antwortet. Er streitet jegliche Existenz von Gott ab. Er denkt, je eher die Kinder die Wahrheit erfahren, desto besser. Nur einem Mädchen antwortet er nicht: Tanya. Ihr Vater ist schwer krank und wird bald sterben. Das kleine Mädchen braucht dringend Hilfe. Und nach Gottes Plan soll Max derjenige sein, der diese Hilfe bringt. Doch es gibt schwerwiegende Schatten der Vergangenheit, die Max erst einmal überwinden muss. Ein wirklich schwerer Fall für Monica, Tess und Andrew.