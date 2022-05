Wenn Väter irren

Staffel 2 Folge 21 44 Minuten

Der alternde Schauspieler Joel zieht mit seiner Familie von New York in eine Kleinstadt um. Das ist zwar auch besonders für seinen Sohn Marshall eine große Umstellung, doch es soll auch eine Chance für mehr Familienleben bieten. Dummerweise befindet sich Joel mitten in einer Midlife-Krise und statt Zeit mit seiner Famile zu verbringen, beginnt er eine Affäre. Als Marshall das mitbekommt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Können Monica, Tess und Andrew diesen schwierigen Fall zwischen Familienproblemen und Laienschauspiel zu einem gottgefälligen Ende bringen?