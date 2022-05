Geburtsstunde

Staffel 2 Folge 23 44 Minuten

Whit ist ein Mann von Tradition, Glauben und Werten. Als er davon erfährt, dass sein todkranker Sohn Michael und dessen Frau Penny sich so sehr ein Kind wünschen, dass sie sich für eine Leihmutter entschieden haben, ist er zutiefst schockiert und wütend. Zwar gibt es rational gute Gründe, warum sich die beiden für diesen Weg entschieden haben, denn Penny kann selbst kein Kind austragen. Doch es herrscht viel Verbitterung, Trauer und Wut in der Familie. Monica, Tess und Andrew haben viel zu tun, in dieser Lage Gottes Liebe für die Beteiligten erfahrbar zu machen.