Licht am Ende des Tunnels

Staffel 3 Folge 7 44 Minuten

James Block trickst sich durchs Leben. Sogar sein Herz hält länger durch als von allen Ärzten prognostiziert, was ihn in seinem eigennützigen Lebensstil noch bestärkt. Sein selbstsüchtiges Verhalten versucht er mit gelegentlichen guten Taten auszugleichen. Monica, Tess und Andrew werden zu ihm geschickt, um James zu zeigen, dass es seine Entscheidung ist, ob er nach seinem bevorstehenden Tod ins Licht oder die Dunkelheit geht. Doch es ist ein schwieriger Auftrag, denn das junge Mädchen Amy Ann ist ebenfalls todkrank und wie sich James ihr gegenüber verhält, kann durchaus auch auf sie großen Einfluss haben. Werden Monica, Tess und Andrew zu James durchdringen und ihn und Amy Ann von der Liebe Gottes überzeugen können? Starbesetzte Folge mit der jungen Kirsten Dunst in der Rolle der Amy Ann.