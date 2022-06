Der schönste Tag des Lebens

Staffel 3 Folge 10 44 Minuten

Allison und Kevin sind sehr verliebt und wollen heiraten. Doch Allison wird auch von Zweifeln geplagt. Schließlich hat ihr Vater sie und ihre Mutter früh verlassen. Es fällt ihr schwer, vertrauen zu können. Diese Schatten der Vergangenheit gefährden die ganze Hochzeit. Andrew, Tess und Monica müssen in ihrer Doppelfunktion als Hochzeitsplaner und Engel allerhand in Bewegung setzen, um zu versuchen, dass Allison und Kevin doch noch zueinander finden. Wird es ihnen trotz aller Schwierigkeiten gelingen? Was hat Monica vergessen? Und wie ist eigentlich Gottes Plan bei alldem?