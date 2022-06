Fünf Engel und ein Baby

Staffel 3 Folge 22 44 Minuten

Heftige Turbulenzen erschüttern das Flugzeug und die Ehe von Dr. Meg Salter. Die erfolgreiche Kinderärztin will ihren Mann überraschen, indem sie ihn nach Paris begleitet, doch im Flugzeug muss sie feststellen, dass ihr Mann eine junge Geliebte hat, die außerdem ein Kind von ihm erwartet. Als bei dieser plötzlich die Wehen einsetzen, braucht sie Megs Hilfe. Nur gut, dass in dieser heiklen Situation so viele Engel an Bord sind. Die Rolle der Meg wird gespielt von Elvis Presleys Ehefrau Priscilla.