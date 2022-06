Zwei Väter für Noah

Staffel 3 Folge 23 44 Minuten

Ein kniffliger Fall für Monica, Tess und Andrew: Der Junge Hank erkennt in dem Foto eines vermissten Kindes seinen kleinen Bruder Noah und beginnt nachzuforschen. Mit Monicas Hilfe findet er heraus, dass seine Eltern Noah adoptiert haben und macht den Anwalt ausfindig, der damals die Adoption durchgeführt hat. Andrew nimmt indessen Kontakt zum leiblichen Vater des Jungen auf, der den Verlust seines Kindes nie verwunden hat. Wird es den Engeln gelingen, aus all diesen Puzzleteilen ein harmonisches Bild zusammenzufügen und Gottes heilende Liebe in die gebrochenen Herzen zu gießen?