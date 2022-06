Der Kriegsheld

Staffel 3 Folge 25 44 Minuten

George ist ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, Korea und Vietnam. Die Armee war seine einzige Familie; nun lebt er im Altenheim, ist einsam, zornig und hoffnungslos. Monica soll ihm wieder Lebensfreude geben, doch damit er sie für voll nimmt, muss sie die Gestalt einer alten Frau annehmen. Dummerweise verliebt sich George in die liebenswerte alte Dame, was Monicas eigentlicher Mission in die Quere kommt: George zu zeigen, dass Gott einen Plan für ihn bereithält und er auf der Erde noch Wichtiges zu erledigen hat. Tess setzt sich derweil dafür ein, die Lebensqualität der Heimbewohner zu bessern und mischt dabei das ehrwürdige Haus so richtig auf...