Die Zeit der Dürre

Staffel 4 Folge 7 44 Minuten

Die kleine Stadt Clarion in South Dakota ächzst unter einer langanhaltenden Dürre. Während das Land verdorrt, verschlechtert sich auch die Stimmung unter den Einwohnern. Nachbarn sind gegeneinander aufgebracht, viele wollen die Stadt verlassen. Clarion droht zu sterben. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist das in den Augen von Farmer Justinian Jones: Offenbar enthält Gott der Stadt den dringend benötigten Regen mit Absicht vor. Und Justinian will das nicht stillschweigend hinnehmen. Kurzentschlossen reicht er bei Gericht Klage gegen Gott ein. Tess tritt als Anwältin der Verteidigung auf und auch Monica muss als Zeugin aussagen. Gemeinsam wollen sie die Bewohner der Stadt lehren, dass Gottes Liebe nicht verdorren kann und dass man Gott nicht nach menschlichen Maßstäben beurteilen sollte. Wird Justinian lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn keine Hilfe in Sicht ist?