Flaschenpost

Staffel 4 Folge 9 44 Minuten

Monica und Rafael finden eine Flaschenpost am Strand. Ein kleiner Junge sucht die Hilfe von Gott. Die Nachricht führt sie in ein kleines Städtchen, das wohl den Glauben an Gott verloren hat. Es scheint, dass nicht nur der kleine Scooter Hilfe von Gott braucht, sondern auch der Rest der Stadt.