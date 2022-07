Das Comeback

Staffel 4 Folge 12 44 Minuten

Allison Bennett hat große Träume: Sie möchte am Broadway berühmt werden und so in die vermeintlichen Fußstapfen ihrer Mutter Lillian treten. Die ist jedoch viel zu sehr mit Aberglauben und guten Omen beschäftigt, anstatt auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Monica und die anderen Engel müssen Mutter und Tochter davon überzeugen, dass das Glück nicht in ihren eigenen Händen liegt, sondern viel weiter oben entschieden wird.