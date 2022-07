Ameisenlöwen

Staffel 4 Folge 17 44 Minuten

Tess und Monica werden in eine kleine Stadt geschickt, die den Glauben verloren hat. Doch dann beginnt plötzlich eine Telefonzelle, regelmäßig zu klingeln. Eine Stimme gibt Rat, Hilfe und Hoffnung. Die Bewohner sind überzeugt: Gott will mit ihnen kommunizieren. Was steckt wirklich hinter dieser wundersamen Stimme, die die Menschen in die richtige Richtung führt? Dies gilt es für Tess und die anderen herauszufinden.