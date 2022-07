Buchstaben

Staffel 4 Folge 22 44 Minuten

Aaron ist ein intelligenter Teenager, der an einem Buchstabierwettbewerb teilnehmen will. Sein Bruder Michael ist der Einzige, der an ihn glaubt und ihn unterstützt. Ihre Mutter Mary ist zu beschäftigt damit, ihre ganze Aufmerksamkeit Michael zu widmen und vernachlässigt so Aaron. Die Engel müssen der Familie helfen, wieder zusammenzufinden und zu realisieren, was es bedeutet, eine Familie zu sein.