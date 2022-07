Verletzte Herzen

Staffel 4 Folge 25 44 Minuten

In der Post warten schlechte Nachrichten auf Tracy. Nun benötigt sie dringend Geld. Sie entschließt sich, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen und das Preisgeld zu gewinnen. Die Engel werden damit beauftragt, Tracy bei dem Wettbewerb zu helfen. Vielmehr noch muss sie aber lernen zu sehen, was wirklich wichtig im Leben ist.