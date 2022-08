Der falsche Weg

Staffel 4 Folge 26 44 Minuten

Jacob Weiss (Bruce Davison) ist erfolgreicher Vermieter in New York, kümmert sich aber nicht um seine Mietshäuser. Das Gericht entscheidet, dass er zwei Wochen in seinem eigenen Mietshaus wohnen soll. Dabei wird Jacob mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Als dann auch noch ein Unglück geschieht, muss er sich seinen eigenen Taten stellen und einsehen, was wirklich wichtig im Leben ist.