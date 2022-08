Der Keuschheitsgürtel

Staffel 4 Folge 28 44 Minuten

Jill und Greg sind unsterblich ineinander verliebt und wollen nach der High School heiraten. Ihre Mütter sind allerdings dagegen. Das scheint an ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu liegen. Sie machen sich gegenseitig schlecht und wollen so ihre Kinder auseinanderbringen. Monica und die Engel müssen versuchen, die Beziehung der beiden Frauen zu verbessern, um so der gemeinsamen Zukunft von Jill und Greg eine Chance zu geben.