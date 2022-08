Auf dem Abstellgleis

Staffel 5 Folge 5 44 Minuten

Donny und sein Sohn Cameron sind frisch in den kleinen Ort Cicero gezogen. Hier soll Donny die Kinderbaseballmannschaft trainieren. Er hofft, dass auch Cameron hier endlich Spaß am Baseball und neue Freunde findet. Doch Cameron mag lieber Züge. Genau wie Ferdy, ein seltsamer junger Mann, der am Rande des Baseballfeldes in einem Schuppen lebt. Als Ferdy und Cameron sich anfreunden, ist das für Donny schwer nachzuvollziehen. Cameron scheint der Einzige zu sein, der Ferdy wenigstens ein wenig versteht. Doch selbst ihm fällt es schwer, die Tragweite von Ferdys Problem wirklich zu verstehen. Monica, Tess und Andrew müssen bei allen Beteiligten viel Unterstützung leisten. Denn Gott hat Gutes mit den dreien vor.