Der Paradiessee

Staffel 5 Folge 6 44 Minuten

Einst war der Paradiessee und die umliegende Gegend wunderschön. Doch aus ihm ist das Leben gewichen. Es gibt keine Fische, keine Vögel und daher auch keine Touristen mehr. Da kommt das Angebot des Bauunternehmers Mayforth gerade recht. Blake Chapman, der ursprünglich aus der Gegend kommt, soll sich um die Verträge mit den Anwohnern kümmen. Er verspricht ihnen viel, aber verschweigt sogar noch mehr. Monica, Andrew und Tess müssen nicht nur den See und das kleine Örtchen mit seinen liebenswerten Bewohnern retten, sondern auch Blakes Seele. Wie so oft liegt der Schlüssel in der Vergangenheit. Können Tess, Andrew und Monica alte Wunden und Fehler heilen helfen?