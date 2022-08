Späte Heimkehr

Staffel 5 Folge 13 44 Minuten

Sarah ist eine junge Anwältin, die in ihrem Beruf aufzugehen scheint. Als sie ihren neuen Mandanten im Zimmer sitzen sieht, ändert sich das jedoch schlagartig. Der Mann heißt Jesse und ist ihr sehr bekannt. Verzweifelt bittet sie Gott um einen Engel. Als Monica ihr in einem Restaurant begegnet, erzählt Sarah ihr ihre herzzerreißende Lebensgeschichte. Mit 17 brannte sie trotz der Warnungen ihrer Mutter schwer verliebt mit Jesse durch. Obwohl Jesse sie in ein elendes, kriminelles Leben zog und ihr das Herz brach, hat sie nun das Gefühl, immer noch nicht von ihm losgekommen zu sein. Kann Monica ihr helfen?