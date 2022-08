Auf Biegen und Brechen

Staffel 5 Folge 15 44 Minuten

Will und Jett sind beste Freunde und Brüder, seit Wills Familie Jett nach dem tragischen Tod seiner Eltern adoptiert hat. Gemeinsam treten sie seit Jahren in der Ski-Meisterschaft an - Jett als Bester, Will als Zweitbester. Doch Will hat ein Geheimnis. Jett ist bisher immer nur der Beste gewesen, weil er ihn aus Schuldgefühlen gewinnen lassen hat. Als der Wettkampf ernst wird, baut sich zwischen den beiden eine gefährliche Spannung auf. Es ist Monicas Auftrag, zwischen den beiden zu vermitteln und Will zu zeigen, dass die Freundschaft und die Liebe wichtiger sind als alles andere. Doch ein tragischer Unfall kommt ihr dabei in die Quere.