Ort der Verdammnis

Staffel 5 Folge 17 44 Minuten

Gus Zimmerman ist ein Versicherungsvertreter, der die Policen für seine Gesellschaft regelmäßig im Paradise Grand Hotel in Las Vegas verlängern lässt. Jetzt braucht er das Geld mehr als je zuvor, denn seine Frau Esther ist krank und das Pflegeheim, in dem sie liegt, ist zu kostspielig für Gus. Er muss jedoch feststellen, dass das Hotel eine neue Chefin hat: Monique bietet ihm an, die Entscheidung über ein Pokerspiel zu treffen - wenn er gewinnt, unterschreibt sie seinen Vertrag, wenn sie gewinnt, unterschreibt er ihren. Ohne sich genauer zu informieren, willigt er ein und verliert. Die Bezahlung? Seine Seele. Monica sieht sich in einen schweren Kampf verwickelt - wird sie Gus noch rechtzeitig überzeugen können, sich für Gott und damit gegen die Hölle zu entscheiden?