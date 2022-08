In den besten Händen

Staffel 5 Folge 19 44 Minuten

Als Dewie Burton seine morgendliche Jogging-Tour läuft, stößt er dabei auf ein kleines Mädchen, das beim Gassigehen in ein tiefes Loch einer alten Baustelle gestürzt und verletzt ist. Panisch versucht er, ihr zu helfen, doch bei dem Versuch, Hilfe zu holen, erleidet er einen Herzanfall. Tess und Monica möchten der kleinen Jamie helfen, doch Tess weiß, dass Gott einen anderen Plan hat, dem sie gehorchen müssen. In diesen Plan gehört auch Dr. Ivar Kronenberg, der Leichenbeschauer, der den toten Körper Dewies untersuchen muss. Es ist Monicas Auftrag, ihn rechtzeitig dazu zu bringen, herauszufinden, was geschehen ist und das Mädchen zu retten. Doch der Arzt ist ein sehr zynischer, verbitterter Mann. Wird Monica ihm rechtzeitig ins Gewissen reden können?