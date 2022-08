Tiefe Wunden

Staffel 5 Folge 20 44 Minuten

Natalie ist eine erfolgreiche junge Komikerin, die regelmäßig in Clubs auftritt. Als sie erfährt, dass ihr Vater Doug an einem Herzinfarkt gestorben ist, ändert sich ihr Leben jedoch schlagartig. Sie kommt zurück ins alte Haus ihrer Familie, das sie schon vor Jahren hinter sich ließ. Andrew war bei Dougs Tod dabei und er weiß, dass der Mann seiner Tochter etwas Wichtiges zu sagen hatte. Doug erzählte Natalie, als sie noch ein Kind war, dass ihre Mutter bei einem Autounfall starb. Doch das war nicht die Wahrheit. Natalies Mutter lebt seit 25 Jahren in einer Psychiatrie. Doug log seine Tochter damals an, um sie zu schützen, doch wovor? Tess, Monica und Andrew stehen Natalie auf ihrer Suche nach der Wahrheit bei - tiefe Wunden werden dabei wieder geöffnet.