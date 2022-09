Die Offenbarung

Staffel 5 Folge 21 44 Minuten

Melina Richardson hat genug von ihrem Leben. Seit ihr Verlobter sie verlassen hat, lebt sie ziellos von Tag zu Tag. Als sie vom "Golden Path" Seminar hört, überlegt sie nicht lange. Der Leiter, Bruder David, verspricht, neue Richtungsweisung und einen Sinn im Leben zu finden. Dafür muss man nur sein altes Leben hinter sich lassen und sich der Gemeinschaft anschließen, die fernab von jeglicher Zivilisation lebt. Von seinen charismatischen Worten gepackt, schließt Melina sich der Gemeinschaft an, doch auch Monica kommt mit, denn sie weiß, dass dieses Leben nicht Gottes Plan für Melina ist. Vor Ort beginnt Monica, verdeckt zu ermitteln, denn eins ist für sie klar: Irgendetwas stimmt mit dieser Sektengemeinschaft ganz und gar nicht. Mit Cynthia Nixon, die bekannt ist aus 'Sex and the City' als Miranda Hobbes.