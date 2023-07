David gegen Goliath

Schon einmal erschien Monica Kate Prescott, als sie vor Jahren ihren Sohn Thomas in einem großen Streit verlor. Jetzt erscheint sie ihr erneut, denn nach sechs Jahren kehrt Thomas zu ihr zurück. Als Kate erfährt, dass er jetzt sogar einen eigenen Sohn hat, glaubt sie, die Familie wird wieder zusammenkommen, doch Monica versucht ihr zu zeigen, dass sie vorsichtig sein muss. Ihr blindes Vertrauen in Thomas bringt Kate dazu, ihm eine Menge Geld zu leihen, das er angeblich in einen neuen Job investieren will. Das ist gelogen - tatsächlich möchte er das Geld für einen großen Deal nutzen, denn Thomas arbeitet seit Jahren im Drogengeschäft. Als Kate das erfährt ist ihr Vertrauen erschüttert. Sie will Thomas vom Deal abhalten, doch wird dabei schwer verletzt. Jetzt ist es an Monica, Thomas rechtzeitig zur Reue zu bewegen.