Die Verwandlung

Als in der kleinen Stadt Aynesville ein Mann aufgrund seiner Hautfarbe brutal ermordet wird, verliert Tess für einen Moment die Hoffnung in die Menschheit. Sie lässt Monica in dem kleinen Ort ohne einen klaren Auftrag zurück. Monica meldet den Tod der Polizei, doch die beiden Officer werden vom Stadtrat daran gehindert, in dem Mordfall zu ermitteln. Der Grund? Es steht ein Stadtfest für die Bürgerrechtsbewegung an und die Stadt soll kurz vorher nicht aufgrund von Rassismus in Verruf geraten. Monica wird festgenommen, um die Feierlichkeiten nicht zu behindern. Sie kann den Hass und die Ungerechtigkeit der Menschen nicht verstehen. Um es ihr vor Augen zu führen, tut Gott etwas Unerwartetes: Er verwandelt sie für einen Tag in eine Schwarze Frau. Dies tut er nicht nur, damit sie den beiden Polizisten helfen kann, sondern auch damit sie selbst etwas Wichtiges lernt. Mit einem Gastauftritt von Rosa Parks.