Von Herz zu Herz

Staffel 5 Folge 26 44 Minuten

Dr. Sandra Pena ist eine erfolgreiche Chirurgin. Eine ihrer liebsten Patientinnen, Ilena, liegt im Sterben und die einzige Hoffnung für sie ist ein neues Herz. Die Möglichkeit ist theoretisch da - ein paar Städte weiter liegt die Reiterin Angela McConnell nach einem schweren Sturz vom Pferd hirntot im Krankenhaus, alles, was sie am Leben hält, sind die Maschinen. Doch auch wenn es für sie zu spät ist, will ihr Mann Dan sie vor Kummer einfach nicht gehen lassen. Auch Sandras Tochter Casey möchte alles tun, damit Ilena überlebt, denn sie hat sich gerade erst mit ihr angefreundet. Während Monica den dreien beisteht, kümmern sich Andrew und Tess um Dan. Sie versuchen, ihm vor Augen zu führen, dass seine Frau als Heldin sterben könnte, wenn sie damit noch einem anderen Mädchen zum Leben verhilft. Doch die Zeit drängt.