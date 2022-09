Gute Geister

Staffel 6 Folge 9 44 Minuten

Mit der Bonbonfabrik Taffy Town geht es bergab. Obwohl das Produkt, das Markenimage und die Mitarbeiter großartig sind, erwirtschaftet die Firma nicht mehr dieselben Gewinne wie zu Lebzeiten des allseits geliebten Unternehmensgründers Uncle Dudley. Dessen griesgrämiger Sohn Bo Beaumont leitet mittlerweile die Geschäfte und heuert Monica als Effizienzexpertin an, um herauszufinden, wo das Problem liegt. Monica erkennt schnell, dass die Schwierigkeiten nicht in der Effizienz liegen, sondern beim Chef der Firma. Insgeheim hat Bo längst vor, die Fabrik zu schließen - ohne Rücksicht auf seine Angestellten, für die die Firma ihre einzige Familie ist. Monica hat bis zum Abend Zeit, um Bo von seiner Haltung abzubringen. Die Thanksgiving-Folge ist eine Lektion in Sachen Dankbarkeit und wartet mit vielen mitreißenden Musiknummern von Della Reese, Tom Sullivan, Jennifer Holliday, Keb' Mo' und Jo Dee Messina auf.