Liebesbriefe

Staffel 6 Folge 14 44 Minuten

Ellen ist unglücklich in ihrer Ehe. Ihr Mann Greg verhält sich ihr gegenüber unaufmerksam und lieblos. Denn für ihn scheint nur eins zu zählen: das Geschäft. Als Ellen einige Liebesbriefe ihrer früheren Liebe Danny findet, fragt sie sich, was passiert wäre, wenn sie und Danny zusammengeblieben wären. Als ihr Mann Greg sie dann auch noch ihren 20. Hochzeitstag allein verbringen lässt, gerät Ellen in große Versuchung, Danny wiederzusehen. Als Ellen Danny tatsächlich trifft, haben Monica, Tess und Andrew alle Hände voll zu tun. Können die drei Engel helfen, die Ehe von Ellen und Greg zu retten? In dieser Folge hat Country-Sänger Kenny Rogers einen Gastauftritt als Danny.