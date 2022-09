Die Asche meiner Brüder

Staffel 6 Folge 15 44 Minuten

Monica liegt dieser Auftrag besonders am Herzen. Der Friedensvertrag zwischen Nord-Irland und der Republik Irland ist noch ganz jung. Nun sollen Monica, Tess und Andrew eine Gruppe katholischer und protestantischer Jugendlicher dazu bewegen, mit Hilfe eines gemeinsamen Projektes diesen Frieden auch in ihre Herzen zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Hass und das gegenseitig zugefügte Leid sitzen sehr tief. Mit einer Einführung von Liam Neeson.