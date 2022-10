Der Flügelschlag des Bösen

Staffel 6 Folge 23 44 Minuten

Monica hat einen schlechten Tag. Weil sie von einem unhöflichen Mann beschimpft wird, wird sie so wütend, dass ihre Wut wie ein Virus sämtliche Menschen in ihrer Umgebung infiziert. Dieser Groll hat schlimme Folgen, denn nun läuft der Abend nicht so ab, wie von Gott für die beteiligten Menschen geplant. Es steht sogar das Leben eines Menschen auf dem Spiel. Kann Monica ihren Groll überwinden und die Ereignisse wieder in eine bessere Bahn lenken?