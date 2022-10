Die Büchse der Pandora

Staffel 6 Folge 26 44 Minuten

Als die 13-jährige Sarah am Computer etwas über Hawaii herausfinden will, gerät sie auf eine Webseite mit pornographischen Inhalten. Was als ein Versehen beginnt, beeinflusst schon bald ihre gesamte Familie. Weder Sarah noch ihr Vater erkennen zunächst die Gefahr, in der sie sich befinden. Monica, Tess und Andrew versuchen nach Kräften den Familienmitgliedern in dieser schweren Zeit der Anfeindung beizustehen. Und es geht um viel mehr als nur um Gedanken. Es steht sogar Sarahs Leben auf dem Spiel.