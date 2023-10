Der fehlende Knopf

Everett Clay lebt ein verschwenderisches Luxusleben auf Kosten seines Vaters Benjamin, der mit über 80 Jahren noch seine erfolgreiche Knopf-Firma leitet. Eines Tages hat Benjamin jedoch zu viel von Everetts Egoismus - er enterbt ihn in der Hoffnung, dass Everett irgendwann zurückkehrt wie der verlorene Sohn aus der Bibelgeschichte. Alles, was Benjamin ihm hinterlässt, ist die Jacke seines Urgroßvaters und Firmengründers Jack Clay. Tess nimmt den wütenden Everett mit nach Colorado. Bei einem Zwischenstopp in einer Bar erzählt Tess ihm die Geschichte seines Urgroßvaters und seiner Jacke, an der bis heute ein Knopf fehlt. Es ist eine bewegende Geschichte über zweite Chancen, in der auch Monica und Andrew eine wichtige Rolle spielten. Doch wird Everett sie sich zu Herzen nehmen?