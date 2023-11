Die Verdammnis

Schon lange ist die angehende Filmstudentin Stevie großer Fan von den Stummfilmen des Regisseurs Chandler Crowne, die in den Zwanzigerjahren ihren Höhepunkt hatten. Für ihre Projektarbeit will Stevie erforschen, warum die Filme des Regisseurs an einem Punkt plötzlich von fröhlichen zu düsteren Botschaften wurden. Sie hat die Möglichkeit, ihn selbst zu fragen, denn der mittlerweile über 100 Jahre alte Mann lebt zurückgezogen in seinem Haus. Für Stevie ist dieses Projekt enorm wichtig, um einen Studienplatz zu bekommen, doch mit Chandler zu sprechen, stellt sich als schwer heraus. Der verbitterte Mann weigert sich, Stevie die ganze Geschichte zu erzählen, die hinter seiner Karriere steckt. Nicht nur für Stevie ist es wichtig, die Wahrheit zu erfahren. Andrew wartet schon seit Jahren darauf, Chandler endlich mitnehmen zu können, doch Gott will, dass er vorher reinen Tisch mit seiner Vergangenheit macht - das Gespräch mit der Filmstudentin könnte die Lösung sein.