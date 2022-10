Der Fingerzeig Gottes

Staffel 7 Folge 5 44 Minuten

Seit Jahren jagt Calvin als Sturmjäger Tornados in der Tornadozone Amerikas hinterher, um mit einem großen Fang seine wissenschaftliche Karriere zu machen. Doch plötzlich wird ihm gekündigt. Was er nicht weiß - das geschieht kurz vor einem der größten Sturmphänomene seit Langem, direkt vor seiner Haustür. Monica und Tess begeben sich in dieses kleine Örtchen und während Monica sich um den verbitterten Calvin kümmern muss, geht Tess in das örtliche Stammlokal. Die Besitzerin JJ ist ebenso überzeugt vom Glück wie ihre Gäste - denn noch nie hat ein Tornado ihr Lokal zerstört und das wird sich ihrer Meinung nach auch nicht ändern. Tess versucht, JJ und ihre Gäste davon zu überzeugen, dass sie in einer so ungewissen Situation nicht das Glück brauchen, sondern Gott. Denn nur er weiß wirklich, wie er sie und ihre Familien vor den Tornados schützen kann, die auf die Stadt zurasen.