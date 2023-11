Das Geisterhaus

Seit 15 Jahren sind Bud und Betsy Baxter die Moderatoren der Show "Frühstück mit den Baxters". Das ändert sich, als ihre Sendung von heute auf morgen gestrichen wird. Beide versuchen, den Verlust mit falscher Fröhlichkeit zu überdecken - eine Taktik, die in ihrer Ehe seit 15 Jahren funktioniert hat. Andrew und Monica klopfen als Gäste, deren Auto nicht anspringt, an ihre Tür. Gemeinsam versuchen sie, das Ehepaar zum Reden zu bringen. Dadurch tauchen alte Leichen auf, die sie vor Jahren im Keller begraben haben. Monica und Andrew erfahren, dass Betsy damals unpassend schwanger wurde, kurz bevor die beiden mit ihrer Sendung beginnen wollten. Als Bud von einem Ausflug zurückkam, begrüßte Betsy ihn mit der Info, sie habe ihr Kind verloren. 15 Jahre lang wussten beide, dass das eine Lüge ist, doch nie haben sie die Vergangenheit gemeinsam aufgearbeitet. Nun geht ihr Streit so weit, dass Bud Betsy verlassen will, doch Monica und Andrew möchten das verhindern.