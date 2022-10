Begründete Zweifel

Staffel 7 Folge 8 44 Minuten

Monica muss als Geschworene an einem Gerichtsprozess teilnehmen. Der Angeklagte heißt Brendon Falstaff und er wird des Mordes an seiner Ex-Freundin beschuldigt, seine Strafe wäre der Tod. Monica ist nicht ganz klar, was ihr Auftrag ist. Als Geschworene könnte sie zwar für Gerechtigkeit einstehen, doch wie soll sie das tun, wenn sie die Wahrheit nicht kennt? Als Monica klar wird, dass sie die Einzige mit begründeten Zweifeln an Brendons Schuld ist, beginnt sie zu überlegen. Bisher dachte sie, der Angeklagte sei ihr Auftrag, aber vielleicht geht es noch viel mehr um die Menschen, die mit ihr im Geschworenenraum sitzen und es in der Hand haben, einen Menschen zu verurteilen.