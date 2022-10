Alte Liebe rostet nicht

Staffel 7 Folge 9 44 Minuten

Tess und Monica werden von einem Polizisten festgenommen, weil keine von beiden ihm einen Führerschein zeigen konnte, als er sie auf der Straße angehalten hat. Sie kommen vor ein kleines Gericht im nächsten Ort. Andrew tritt als Richter auf und hat gerade alle Hände voll mit Robert und Lucy zu tun - zwei älteren Bewohnern, die sich seit Jahrzehnten wegen unwichtiger Dinge vor Gericht streiten. Andrew beschließt, Monica und Tess als gerichtliche Strafe den beiden Streithähnen an die Seite zu stellen. Monica muss Lucy bei ihrer Arbeit als Ärztin helfen, Tess hilft Robert im Haus. Schnell finden sie heraus, dass der Grund für den gegenseitigen Hass lange zurückliegt. Einst waren die beiden verliebt, doch durch Missverständnisse ist es niemals zu einer Hochzeit gekommen. Der Streit erreicht seinen Höhepunkt, als Roberts kleiner Neffe Brian angefahren und schwer verletzt wird. Lucy kennt ein Mittel, dass den Jungen wieder gesund machen könnte, wenn man es binnen 72 Stunden verabreicht, doch Robert gibt ihr die Schuld an seiner Verletzung und will nicht mit ihr reden. Monica und Tess drohen zu verzweifeln.