Ein Engel für meinen Baum

Staffel 7 Folge 10 44 Minuten

Weihnachten steht vor der Tür und Tess, Monica und Andrew kümmern sich um eine Familie, für die sich seit dem letzten Weihnachtsfest alles verändert hat. Seit dem letzten Jahr muss Kathy Benson ihre drei Kinder allein durchbringen, weil ihr Mann Joe damals in einem Wutanfall einen jungen Mann totschlug und seitdem im Gefängnis sitzt. Vor allem ihr ältester Sohn Cody bereitet ihr Sorgen. Er leidet an dem Tourette-Syndrom und lebt aufgrund der Hänseleien schon allgemein sehr zurückgezogen, doch seit sein Vater im Gefängnis ist, hat es sich verschlimmert. Er weigert sich, seinen Vater zu besuchen. Monica hilft als Betreuerin aus, während Kathy für ihre Familie arbeiten geht, und schafft es, einen Draht zu Cody aufzubauen. Nach gutem Zureden öffnet er sich und schüttet Monica sein Herz aus. Er war dabei in der Nacht, als sein Vater den Jungen totschlug. Schlimmer noch, der Auslöser des Streits waren seine Ticks, und Codys Vater machte ihn für seine Untat verantwortlich. Die drei Engel geben alles, um Vater und Sohn am Heiligen Abend wieder zusammenzubringen.