Ein Schuss im Dunkeln

Staffel 7 Folge 13 44 Minuten

Frank McCovey arbeitet als Drogenfahnder bei der Polizei. Seit langem sucht er mit seinem Team nach dem Speed-Dealer Pittman. Als er von seinem Informanten die Adresse eines möglichen Drogenlabors erhält, zögert er nicht lange. Sofort stürmt er mit seinem Team das Haus - doch es ist das falsche Haus. In der Dunkelheit schießt er auf den jungen Afroamerikaner Jamal, der schwer verletzt ins Krankenhaus kommt. Doch der Fehler hat weitreichende Folgen. Für den Reverend Davis der afroamerikanischen Kirche New Hope ist das Vergehen kein Unfall, sondern ein Akt der rassistischen Polizeigewalt. Die Engel arbeiten in Gottes Sache, um statt Hass Vergebung in der aufgebrachten Kleinstadt zu verbreiten.