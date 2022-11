Mütter

Staffel 7 Folge 15 44 Minuten

Alice betreibt einen Zeitungsstand in einem Einkaufszentrum. Als ihr von einem kleinen Jungen ihr goldenes Herzmedaillon gestohlen wird, tut sie alles, damit der Dieb gefunden wird. Sie hängt sehr an dem Medaillon, in dem ein Bild ihrer verstorbenen Mutter ist. Alice ist wütend auf den Jungen, doch Monica und Tess versuchen, sie dazu zu bringen, Nachsicht mit ihm zu haben. Als Corey zu Alice zurückkommt, um sich für seinen Diebstahl zu entschuldigen, erleidet er einen Herzanfall. Alice will sich von der ganzen Sache nicht berühren lassen, doch als sie sich von Tess dazu überreden lässt, den Jungen im Krankenhaus zu besuchen, wird sie schnell weich.