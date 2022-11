Das Schaf im Wolfspelz

Staffel 7 Folge 16 44 Minuten

Liam Cadegan ist ein gutherziger Mann, der seine Familie über alles liebt. Insbesondere für seinen Sohn Matt setzt er sich ein, denn er ist geistig behindert und ein lebensfroher Junge, der an den Special Olympics teilnimmt. Bald steht Matts erster großer Wettkampf an. Doch kurz vorher erfährt Liam, dass der Präsident seiner Firma gekündigt wurde. In der Hoffnung auf die neue Position nimmt Liam an einem Wochenendseminar seiner Firma teil, das mit dem Wettkampf seines Sohnes zusammenfällt. Kann Monica ihn wieder auf den richtigen Weg bringen?