Ein Spiel um alles

Norm Mc Leod setzt alles daran, dass sein Sohn Ben ein berühmter Baseball-Spieler wird. Denn es nagt an ihm, dass sein Vater Candy "nur" ein Baseball-Clown war. Die Geschichte, Candy hätte einmal gegen einen berühmten Baseball-Allstar-Spieler ein perfektes Spiel gepitcht, hat ihn schon vor Jahren so wütend gemacht, dass er den Kontakt zu seinem Vater komplett abgebrochen und auch Ben den Kontakt verboten hat. Monica, Tess, Andrew und Gloria bekommen den Auftrag Großvater, Vater und Sohn miteinander zu versöhnen. Doch dafür müssen sie die drei mitnehmen, zu einem ganz besonderen Baseballspiel in der Vergangenheit von Candy ...