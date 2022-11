Das Geschenk

Staffel 8 Folge 3 44 Minuten

In einer Nachbarschaft in New Jersey steht Monica dem jungen Postboten Chuck Parker bei, als der seine geliebte Großmutter verliert. Tess hat derweil einen anderen Auftrag. Ein paar Straßen weiter muss sie auf die kleine Sarah McGregor aufpassen. Sarah und ihr Bruder Robby leben unter schweren Bedingungen. Seit dem Tod ihrer Mutter greift ihr Vater zur Flasche und wird dann gewalttätig. Jeden Tag übergibt Chuck Robby die Post, doch wird er merken, dass die Kinder Hilfe brauchen?